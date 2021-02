5 consigli utili per dimagrire dopo la gravidanza

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 21 febbraio 2021) Perdere pesounapuò rivelarsi a volte più difficile del previsto. Ci sono delle donne che però vogliono subito tornare in forma e non è sempre semplice. Molto infatti dipende dal metabolismo di ogni neo mamma, dall’allattamento, da tanti altri fattori che possono influire sul peso della donna che ha da poco partorito. Siete tra coloro che, a distanza di qualche mese dal lieto evento, non sono ancora riuscite a tornare alla taglia che avevano prima di rimanere incinta? Ecco allora 5da seguire per perdere peso senza affaticarvi troppo in un periodo, quello del post parto, in cui vi serviranno tante energie per prendervi cura del vostro bambino. Il primoo per cercare di non accumulare troppe calorie nell’arco della giornata è quello di evitare alimenti come ...