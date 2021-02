Vaccino Pfizer | Israele | “Efficace al 95 | 8%”

(Di sabato 20 febbraio 2021) L’immunizzazione con due dosi di/BioNTech garantisce un’efficacia contro il Covid del 95,8%. E’ quanto stabiliscono i dati del ministero della Sanità israeliana, secondo i quali i vaccini, inoltre, “riducono drasticamente la possibilità di complicazioni e di morte”. Secondo i dati, infatti, ilal 99,2% contro le complicazioni e al 98,9% contro la possibilità di ricovero e di decesso, secondo quanto riporta Times of. I numeri forniti dalle autorità sanitarie suldellasono stati commentati su Twitter da Roberto Buroni: “I dati che arrivano dasono oltre ogni aspettativa, tra poco potrebbero essere liberi da questo incubo grazie al. Non è possibile che l’Europa ...

di Davide Frattini Quando l'11 dicembre 2020 l'americana Fda dà il via libera al vaccino Pfizer, il governo israeliano ha già ordinato milioni di dosi alla società farmaceutica. Così la campagna di vaccinazione inizia rapidamente. L'immunizzazione con due dosi di vaccino Pfizer/BioNTech garantisce un'efficacia contro il Covid del 95,8%. E' quanto stabiliscono i dati del ministero della Sanità israeliano.