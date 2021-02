Ultime Notizie Roma del 20-02-2021 ore 20:10 (Di sabato 20 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio il presidente Toscano Gianni e non stiamo pensando di usare i fondi europei Destinati alla ricerca farmaceutica in particolare ai vaccini per incentivare la produzione mentre l’assessore alla Sanità del Lazio D’Amato informa che una riduzione 9000 dosi di vaccino astrazeneca per le prossime consegne non è una buona notizia il vaccino un diritto non un privilegio di pochi dobbiamo batterci affinché sia gratuita affinché sia un’opportunità per tutti senza differenze tra popoli Nazioni così il ministro della Salute Roberto Speranza la procura di Pescara Indaga sulla crescita esponenziale dei contagi registrata nelle Ultime settimane nel capoluogo Adriatico è nell’aria metropolitana ieri l’altro ieri i carabinieri del NAS sono stato in regione a Pescara L’Aquila la ASL in ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio il presidente Toscano Gianni e non stiamo pensando di usare i fondi europei Destinati alla ricerca farmaceutica in particolare ai vaccini per incentivare la produzione mentre l’assessore alla Sanità del Lazio D’Amato informa che una riduzione 9000 dosi di vaccino astrazeneca per le prossime consegne non è una buona notizia il vaccino un diritto non un privilegio di pochi dobbiamo batterci affinché sia gratuita affinché sia un’opportunità per tutti senza differenze tra popoli Nazioni così il ministro della Salute Roberto Speranza la procura di Pescara Indaga sulla crescita esponenziale dei contagi registrata nellesettimane nel capoluogo Adriatico è nell’aria metropolitana ieri l’altro ieri i carabinieri del NAS sono stato in regione a Pescara L’Aquila la ASL in ...

Agenzia_Ansa : Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA - sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - Corriere : Mattarella e il Covid: «La sanità patrimonio su cui investire. Grati a chi è in prima linea» - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, 3 vittime a Messina. 146 ricoveri (-11) di cui 16 in rianimazione (-4)) è stato pu… - arca1317 : RT @fanpage: #Covid19 in Africa, secondo l'Oms le cifre sarebbero 'sottostimate' -