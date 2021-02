Ultime Notizie Roma del 20-02-2021 ore 09:10 (Di sabato 20 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione all’informazione e Gabriella Luigi in studio Campania Emilia Romagna e Molise sono le nuove zone arancioni che salgono così ad otto in tutto in Italia Oggi riunione straordinaria dei governatori in vista del prossimo dpcm che scadrà il 5 marzo il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi Sembra convinto a confermare almeno fino a quella data lo stop agli spostamenti tra regioni provvedimento che scadrà giovedì 25 febbraio di fronte all’aumentare della rte dei casi l’istituto superiore di sanità chiede una drastica riduzione delle interazioni fisiche della mobilità è fondamentale rimanere a casa il più possibile dicono il vaccino fai zerbion te che si può conservare a temperature meno estreme di meno 70 gradi lo hanno annunciato due case farmaceutiche inlettera all’ex di affermano che sarà ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione all’informazione e Gabriella Luigi in studio Campania Emiliagna e Molise sono le nuove zone arancioni che salgono così ad otto in tutto in Italia Oggi riunione straordinaria dei governatori in vista del prossimo dpcm che scadrà il 5 marzo il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi Sembra convinto a confermare almeno fino a quella data lo stop agli spostamenti tra regioni provvedimento che scadrà giovedì 25 febbraio di fronte all’aumentare della rte dei casi l’istituto superiore di sanità chiede una drastica riduzione delle interazioni fisiche della mobilità è fondamentale rimanere a casa il più possibile dicono il vaccino fai zerbion te che si può conservare a temperature meno estreme di meno 70 gradi lo hanno annunciato due case farmaceutiche inlettera all’ex di affermano che sarà ...

Agenzia_Ansa : Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA - fanpage : Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti - fanpage : L'allerta arriva dal virologo Pregliasco. - corgiallorosso : È in arrivo un altro bilancio in “rosso”. Club manager: 3 ex giallorossi sotto osservazione… - corgiallorosso : #Fonseca deve rispolverare #Fazio -