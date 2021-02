Traffico Roma del 20-02-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sulla percorso Urbano della A24 si circola senza disagi anche sull’intero tratto della tangenziale est agli autotrasportatori ricordiamo la sospensione per tutto il mese di febbraio del consueto divieto di transito del fine settimana via libera ai camion Dunque anche domani domenica 21 febbraio sull’intera rete stradale italiana lavori di manutenzione in programma dalle 7 di questa mattina su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Falcone e Borsellino la panoramica verso Piazzale Clodio rimarrà chiusa fino alle 12 oggi e domani domenica 21 prevista la sospensione della metro C per lavori di manutenzione tra le stazioni di pantano e San Giovanni il servizio continua comunque Tramite autobus ma per maggiori dettagli su questa ed altre notizie ...