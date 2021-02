Specifiche al completo dei OnePlus 9 Pro e OnePlus 9 Lite

Leggi su optimagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021) Non sembrano finire i rumors relativi ai9: gli ultimi fanno capo al portale di informazione specializzata ‘phonearena.com‘, che ha approfondito il discorso relativo al modello più avanzato ed a quello più economico. Dopo avervi parlato della tecnologia che dovrebbe contraddistinguere i display (in grado di assicurare un risparmio energetico di un certo livello rispetto alle precedenti soluzioni), ci soffermiamo oggi sulla scheda tecnica del9 Pro: schermo AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione 1440p con frequenza di refresh rate a 120Hz, processore Snapdragon 888, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il dispositivo dovrebbe includere un sensore principale da 48MP realizzato in collaborazione con Hasselblad (apertura f/1.8), uno ultra-grandangolare da ...