Salome alla Scala dopo il Covid: in onda stasera su RAI 5 (Di sabato 20 febbraio 2021) dopo un anno dal Covid e da blocchi su blocchi per questa imperdibile opera riadattata di Strauss, Salome approda stasera su Rai5. Registrato nella giornata del 19 febbraio a teatro ovviamente a porte chiuse eccezion fatta per la presenza di qualche giornalista, diamo merito a questo capolavoro collegandoci alle 21 sul canale RAI. Una trama tutta da "vivere" Non solo in questo riadattamento regia e direzione, teatro e musica, sono sincronizzati per raccontare la stessa storia, ma c'èanche la sfaccettatura della figura di Salome diventata carnefice perché vittima di un patrigno che le ha ucciso il padre vero. Si racconta di una famiglia perversa, deformata, che incide giustamente sullo stato d'animo della protagonista. Sebbene riferimenti superstiziosi e antiquati nel libretto, il contenuto è ...

