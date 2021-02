Roma, controlli a tappeto nel centro storico: transenne per contenere gli assembramenti (Di sabato 20 febbraio 2021) Anche questo fine settimana, il Questore di Roma, Carmine Esposito, ha emanato un’apposita ordinanza di servizio, predisponendo mirati servizi sul territorio. I controlli, nello specifico, sono finalizzati a rendere possibile il tranquillo svolgimento delle attività lavorative con il necessario rispetto del c.d. distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Particolare attenzione è rivolta alla gestione di alcuni spazi pubblici e con riferimento ai ristoranti ed agli esercizi commerciali che, come già accaduto in precedenti circostanze, potrebbero diventare luogo di assembramenti, soprattutto all’esterno di questi. Leggi anche: Regione Lazio, un anno dalla pandemia: litorali presi d’assalto e traffico in tilt Sono state predisposte, come di consueto, le transenne da posizionare nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) Anche questo fine settimana, il Questore di, Carmine Esposito, ha emanato un’apposita ordinanza di servizio, predisponendo mirati servizi sul territorio. I, nello specifico, sono finalizzati a rendere possibile il tranquillo svolgimento delle attività lavorative con il necessario rispetto del c.d. distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Particolare attenzione è rivolta alla gestione di alcuni spazi pubblici e con riferimento ai ristoranti ed agli esercizi commerciali che, come già accaduto in precedenti circostanze, potrebbero diventare luogo di, soprattutto all’esterno di questi. Leggi anche: Regione Lazio, un anno dalla pandemia: litorali presi d’assalto e traffico in tilt Sono state predisposte, come di consueto, leda posizionare nelle ...

Agenzia_Ansa : A Roma isolate temporaneamente alcune piazze, 40 persone sanzionate. E' il bilancio dei controlli effettuati finora… - CorriereCitta : Roma, controlli a tappeto nel centro storico: transenne per contenere gli assembramenti - CasilinaNews : Roma. Ancora controlli nel weekend da parte della Polizia di Stato per evitare assembramenti (VIDEO)… - iltabloid : Roma, controlli anti assembramento della Polizia - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Covid: folla in centro Roma, chiusure su via del Corso. Rafforzati i controlli, molti giovani anche al Pincio #ANSA http… -