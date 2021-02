Reggio Calabria: lui si dichiara “single” su Facebook, il giudice gli addebita la separazione (Di sabato 20 febbraio 2021) I fatti risalgono al 2016, ma solo adesso è stata emessa sentenza. L’uomo si era dichiarato “single” sulla descrizione del suo profilo Facebook, e per questo, il giudice ha ritenuto fosse venuto meno ai suoi doveri coniugali. Il giudice ha ovviamente inserito questo indizio in più all’interno di un contesto ben specifico. L’uomo era solito allontanarsi da casa anche in ore notturne, e dedicava sempre meno attenzioni alla moglie. Seppure abbia più volte ribadito di essere andato via di casa solo per i litigi continui, per il giudice, pur non essendovi prova di effettive relazioni extraconiugali, questi atteggiamenti sarebbero stati comunque lesivi della dignità del partner. “Le indicazioni contenute sul profilo dell’uomo, pur non essendo completamente prova di un rapporto ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 20 febbraio 2021) I fatti risalgono al 2016, ma solo adesso è stata emessa sentenza. L’uomo si erato “” sulla descrizione del suo profilo, e per questo, ilha ritenuto fosse venuto meno ai suoi doveri coniugali. Ilha ovviamente inserito questo indizio in più all’interno di un contesto ben specifico. L’uomo era solito allontanarsi da casa anche in ore notturne, e dedicava sempre meno attenzioni alla moglie. Seppure abbia più volte ribadito di essere andato via di casa solo per i litigi continui, per il, pur non essendovi prova di effettive relazioni extraconiugali, questi atteggiamenti sarebbero stati comunque lesivi della dignità del partner. “Le indicazioni contenute sul profilo dell’uomo, pur non essendo completamente prova di un rapporto ...

MediasetTgcom24 : Reggio Calabria, si dichiara 'single' su Facebook: il giudice gli addebita la separazione #reggiocalabria… - pino_nostro : RT @AnsaCalabria: Comuni: sospeso Consiglio Polistena, nominato un Commissario. Decisione del Prefetto di Reggio C. dopo dimissioni del sin… - Wiki_Fred : @Yellow___Mellow Michele potremmo spedirlo a piedi a...che so... Reggio Calabria! - AnsaCalabria : Comuni: sospeso Consiglio Polistena, nominato un Commissario. Decisione del Prefetto di Reggio C. dopo dimissioni d… - lameziainstrada : Reggio Calabria, riapre al pubblico il Castello Aragonese -