Primato italiano e record del mondo Under 20 per Larissa Iapichino (Di sabato 20 febbraio 2021) record del italiano e del mondo Under 20 indoor per Larissa Iapichino. La figlia di Fiona è diventata grande. ANCONA – Larissa Iapichino nella storia dello sport italiano. La figlia d’arte ai campionati italiani indoor è riuscita a firmare il nuovo record italiano e del mondo Under 20 con un salto di 6.91. In chiave nazionale Larissa ha eguagliato il Primato che apparteneva a mamma Fiona May (Valencia 1998) e si prepara al sorpasso già nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il record mondiale, la giovane azzurra è riuscita a migliorare il Primato della leggenda tedesca Heike Drechsler ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021)dele del20 indoor per. La figlia di Fiona è diventata grande. ANCONA –nella storia dello sport. La figlia d’arte ai campionati italiani indoor è riuscita a firmare il nuovoe del20 con un salto di 6.91. In chiave nazionaleha eguagliato ilche apparteneva a mamma Fiona May (Valencia 1998) e si prepara al sorpasso già nelle prossime settimane. Per quanto riguarda ilmondiale, la giovane azzurra è riuscita a migliorare ildella leggenda tedesca Heike Drechsler ...

repubblica : Atletica, Larissa Iapichino come mamma Fiona e meglio di Heike Drechsler: 6,91 nel lungo: La figlia d'arte non solo… - giomalago : Infinita #Iapichino! Eguaglia mamma Fiona #May realizzando il primato italiano nel salto in lungo agli Assoluti Ind… - DomenicoNA1967 : RT @atleticaitalia: #atletica ?il VIDEO del clamoroso 6,91 di Larissa Iapichino ad Ancona, RECORD DEL MONDO under 20 indoor del salto in lu… - kelly_dilazzaro : RT @atleticaitalia: #atletica ?il VIDEO del clamoroso 6,91 di Larissa Iapichino ad Ancona, RECORD DEL MONDO under 20 indoor del salto in lu… - fdemasi71 : RT @atleticaitalia: #atletica ?il VIDEO del clamoroso 6,91 di Larissa Iapichino ad Ancona, RECORD DEL MONDO under 20 indoor del salto in lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Primato italiano Anche con Novara la musica non cambia, Imoco ok in vista della Coppa ... il Palaverde ha accolto il grande classico del volley femminile italiano, la supersfida tra la ... Con il primato in regular season in cassaforte da tempo, l'Imoco Volley dopo la 49° vittoria ...

Incredibile Larissa Iapichino: a 18 anni eguaglia la madre Fiona May saltando 6,91. È record del mondo under 20 Infatti ha vinto il titolo nazionale strabiliando, perché con la misura di 6.91 ha eguagliato il primato italiano assoluto indoor di sua madre Fiona May che lo aveva ottenuto a Valencia nel 1998, ...

Alberi giganti, primato italiano al platano di Curinga (Calabria) Il Messaggero Ancona, record del mondo al Palaindoor! Si fa la storia ad Ancona. Larissa Iapichino salta un clamoroso 6,91 nel lungo ed eguaglia il record italiano indoor di sua mamma Fiona May, saltato nel 1998 a Valencia. Ma non so ...

Larissa Iapichino: record italiano e primato mondiale under 20 La protagonista è Larissa Iapichino, figlia di quella Fiona May che proprio oggi ad Ancona ha eguagliato nelle liste italiane indoor. Solo dopo ho realizzato che 6,91 è anche il record del mondo under ...

... il Palaverde ha accolto il grande classico del volley femminile, la supersfida tra la ... Con ilin regular season in cassaforte da tempo, l'Imoco Volley dopo la 49° vittoria ...Infatti ha vinto il titolo nazionale strabiliando, perché con la misura di 6.91 ha eguagliato ilassoluto indoor di sua madre Fiona May che lo aveva ottenuto a Valencia nel 1998, ...Si fa la storia ad Ancona. Larissa Iapichino salta un clamoroso 6,91 nel lungo ed eguaglia il record italiano indoor di sua mamma Fiona May, saltato nel 1998 a Valencia. Ma non so ...La protagonista è Larissa Iapichino, figlia di quella Fiona May che proprio oggi ad Ancona ha eguagliato nelle liste italiane indoor. Solo dopo ho realizzato che 6,91 è anche il record del mondo under ...