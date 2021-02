Padre uccide figlio di 2 anni e si suicida nel trevigiano | il nonno trova i corpi

(Di sabato 20 febbraio 2021) Undi 43ha ucciso il proprio, di due, e si è poito, Il fatto è avvenuto a Castello di Godego, nel. Are iè stato il, che ha chiamato i carabinieri. La madre, in quel momento, era fuori casa. Sul posto è arrivata anche la pm Mara De Donà.

ImolaOggi : Padre uccide il figlio di 2 anni e si toglie la vita a Castello di Godego, nel Trevigiano - giornaleradiofm : Padre uccide figlio di 2 anni e si suicida: (ANSA) - TREVISO, 20 FEB - Un padre di 43 anni ha ucciso il proprio fig… - romi_andrio : RT @repubblica: Padre uccide il figlio di due anni e si toglie la vita nel Trevigiano: I corpi trovati dal nonno del bambino - messveneto : Padre uccide figlio di due anni, poi si toglie la vita: Il dramma a Castello di Godego, nel trevigiano. A trovare i… - DonatoMarotta1 : Padre uccide il figlio di due anni e si toglie la vita. ma che succede? sembra che queste persone facciano: muoia S… -

Ultime Notizie dalla rete : Padre uccide

Undi 43 anni ha ucciso il proprio figlio, di due anni, e si è poi suicidato, il fatto è avvenuto a Castello di Godego, nel trevigiano. A trovare i corpi è stato il nonno, che ha chiamato i ...Undi 43 anni ha ucciso il proprio figlio, di due anni, e si è poi suicidato, Il fatto è avvenuto a Castello di Godego, nel Trevigiano. A trovare i corpi è stato il nonno, che ha chiamato i ...L’uomo era dipendente di un’azienda non molto distante, padre e figlio aspettavano il nonno per pranzo ... movente che possa averlo spinto al brutale omicidio. Treviso: papà uccide il figlio Secondo ...Ancora un dramma familiare, stavolta a Castello di Godego, provincia di Treviso: padre uccide figlio di due anni, poi il suicidio. Un uomo, 43 anni, avrebbe strangolato il figlio piccolo per poi ...