Non più Tizen sugli smartwatch Samsung: si punta su Wear OS (Di sabato 20 febbraio 2021) Gli smartwatch Samsung sono stati fin qui equipaggiati con Tizen (sistema operativo proprietario del colosso di Seul) piuttosto che con Wear OS, il software dedicato al mondo degli indossabili da parte di Big G. A partire dai prossimi indossabili la situazione potrebbe anche cambiare: stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico aveva palesato già in passato la propria intenzione di effettuare il passaggio, complici anche i pochi sviluppatori che si occupano di Tizen, e di conseguenza lo scarso quantitativo di applicazioni disponibili per l’OS. Ben altra cosa è Wear OS, che attira su di sé l’attenzione di migliaia e migliaia sviluppatori. Quelle che per ora sono solo indiscrezioni potrebbero divenire realtà a partire dai prossimi smartwatch ... Leggi su optimagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Glisono stati fin qui equipaggiati con(sistema operativo proprietario del colosso di Seul) piuttosto che conOS, il software dedicato al mondo degli indossabili da parte di Big G. A partire dai prossimi indossabili la situazione potrebbe anche cambiare: stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico aveva palesato già in passato la propria intenzione di effettuare il passaggio, complici anche i pochi sviluppatori che si occupano di, e di conseguenza lo scarso quantitativo di applicazioni disponibili per l’OS. Ben altra cosa èOS, che attira su di sé l’attenzione di migliaia e migliaia sviluppatori. Quelle che per ora sono solo indiscrezioni potrebbero divenire realtà a partire dai prossimi...

matteorenzi : Liliana Segre è sopravvissuta ai nazisti. Non ha certo paura di quelli che oggi la insultano per essersi vaccinata… - cleotoms : io avevo già votato per stefania ma ora dall’app di mediaset mi ha dato di nuovo la possibilità di votarla.... non… - matteosalvinimi : #Salvini: Non ho difficoltà a dire che se ci fosse un Bertolaso al posto di Arcuri, io da cittadino italiano mi sen… - Mauro53475826 : RT @FBigliardo: ??La destra fa #zonarossa in #Lombardia, #Umbria e #Abbruzzo. Il governo #Draghi con dentro #Salvini porta in #zonaarancione… - lovestanaccount : @claudia47009199 PierpA manca poco, resisti. La cosa importante è che da oggi non ti daranno più il Tavor al posto… -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Tacconi choc: "Ho rischiato la sedia a rotelle, vorrei andare in Cina" Scherzi a parte, c'è la possibilità che io vada, ma da solo, questione di un anno o qualche mese in più. Ho perso tanti amici, famosi e non, in questi ultimi mesi sono andati via Paolo e Diego. E ...

Schedina CM: vince la Roma, che spettacolo in Atalanta - Napoli. Milan - Inter, il nostro pronostico E non si ferma neanche la Schedina di CM , il consueto appuntamento del weekend calcistico con le migliori quote dei nostri campionati e dei più importanti tornei europei. Dalla redazione di ...

Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it Scherzi a parte, c'è la possibilità che io vada, ma da solo, questione di un anno o qualche mese in. Ho perso tanti amici, famosi e, in questi ultimi mesi sono andati via Paolo e Diego. E ...si ferma neanche la Schedina di CM , il consueto appuntamento del weekend calcistico con le migliori quote dei nostri campionati e deiimportanti tornei europei. Dalla redazione di ...