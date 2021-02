Napoli | troppe persone sul lungomare | la polizia transenna la strada e vieta gli accessi – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 febbraio 2021) A causa del progressivo aumento disuldiè statoto il marciapiede che da piazza Vittoria va verso Santa Lucia. In particolare viene interdetto l’accesso consentendo solo l’uscita di chi si trova già all’interno dell’area che comprende i locali del. La misura – concordata in occasione di un tavolo tenuto nei giorni scorsi in Prefettura – serve ad evitare assembramenti. A far rispettare il blocco, Carabinieri, Guardia di Finanza,Municipale e Protezione Civile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.