Mihajlovic: “C’è rabbia, il VAR non può intervenire un quarto d’ora dopo l’episodio” (Di domenica 21 febbraio 2021) Schiuma rabbia Sinisa Mihajlovic dopo l’1-1 del suo Bologna con il Sassuolo. Nel mirino del tecnico il rosso a Hickey assegnato dal VAR. Queste le sue parole: ““Prevale la rabbia. In 11 contro 11 non c’è stata partita, poi con il rosso è cambiato tutto. Abbiamo sofferto poco, ci siamo difesi bene e abbiamo rischiato pochissimo, prendendo il pareggio su un rimpallo. Mi dispiace perché non capisco come faccia a non fischiare il fallo e poi dare il rosso. Non riesco a capire perché non fischia fallo e poi dopo un quarto d’ora espelle il giocatore. Con l’Udinese Samir è entrato su Orsolini, un intervento molto peggio di questo, e non è stato nemmeno ammonito. Non c’era il rosso, con il giallo nessuno avrebbe detto nulla. L’arbitro ha rovinato la partita”. E’ un passo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) SchiumaSinisal’1-1 del suo Bologna con il Sassuolo. Nel mirino del tecnico il rosso a Hickey assegnato dal VAR. Queste le sue parole: ““Prevale la. In 11 contro 11 non c’è stata partita, poi con il rosso è cambiato tutto. Abbiamo sofferto poco, ci siamo difesi bene e abbiamo rischiato pochissimo, prendendo il pareggio su un rimpallo. Mi dispiace perché non capisco come faccia a non fischiare il fallo e poi dare il rosso. Non riesco a capire perché non fischia fallo e poiunespelle il giocatore. Con l’Udinese Samir è entrato su Orsolini, un intervento molto peggio di questo, e non è stato nemmeno ammonito. Non c’era il rosso, con il giallo nessuno avrebbe detto nulla. L’arbitro ha rovinato la partita”. E’ un passo ...

