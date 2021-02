Mauro Corona dopo l’incidente | “Bianchina? Certo che mi ha chiamato | ci tiene a me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 febbraio 2021) “Me la sono cercata, niente da dire: ormai ho più di 70 anni“. Risponde cosìalla prima domanda di un’intervista che lo scrittore ha rilasciato al Corriere della Sera. A che cosa si riferisce? Durante un’escursione sulle montagne di Erto, in Fiurli,ha avuto un incidente e si è danneggiato una spalla. Racconta che,la caduta, “è sceso piano piano, non potevo chiamare i soccorsi sarebbe stata un’umiliazione far uscire l’elicottero. Io andavo in montagna con Franco Miotto, che era del ‘32. Una volta su una via le cose si misero male e lui disse: ‘Se succede qualcosa, i soccorsi mai’. Cosìla caduta ho rimesso gli sci e con una tortura di un’ora e mezzo che mi ha ricordato l’odissea di Joe Simpson de La morte sospesa, sono arrivato”. E Bianca Berlinguer? La conduttrice che in ...