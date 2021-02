Marche ancora in giallo, rimane blindata la provincia di Ancona. E Acquaroli alza la voce: 'Se serve chiudo i Comuni' (Di sabato 20 febbraio 2021) Ancona - 'Ho appena sentito il ministro e vi confermo che anche la prossima settimana le Marche saranno in zona gialla'. Il governatore Francesco Acquaroli alle 16 tira un sospiro di sollievo assieme ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 20 febbraio 2021)- 'Ho appena sentito il ministro e vi confermo che anche la prossima settimana lesaranno in zona gialla'. Il governatore Francescoalle 16 tira un sospiro di sollievo assieme ...

