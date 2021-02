L’ex calciatore tedesco Lahm: «Non fate mai coming out con i compagni di squadra» (Di sabato 20 febbraio 2021) Pochi giorni fa, L’ex capitano della nazionale di calcio tedesca, che con la Germania aveva alzato la coppa ai mondiali del 2014, ha presentato la sua biografia. Nel libro Das Spiel. Die Welt des Fussbals, Philipp Lahm, racconta della sua vita da calciatore. Ma non solo. Ad aver aperto una polemica in Germania sono state le affermazioni contenute nel libro sul coming out nel mondo del calcio. «Se qualcuno avesse in mente di farlo e dovesse chiedermi consiglio, gli suggerirei di consultarsi con una persona di fiducia e fare onestamente i conti con sé stesso, su quali siano i veri motivi per questo passo. Ma non gli consiglierei mai di parlare di questo tema con i suoi compagni di squadra», ha scritto Lahm. February 16, 2021 Fare coming out nel ... Leggi su open.online (Di sabato 20 febbraio 2021) Pochi giorni fa,capitano della nazionale di calcio tedesca, che con la Germania aveva alzato la coppa ai mondiali del 2014, ha presentato la sua biografia. Nel libro Das Spiel. Die Welt des Fussbals, Philipp, racconta della sua vita da. Ma non solo. Ad aver aperto una polemica in Germania sono state le affermazioni contenute nel libro sulout nel mondo del calcio. «Se qualcuno avesse in mente di farlo e dovesse chiedermi consiglio, gli suggerirei di consultarsi con una persona di fiducia e fare onestamente i conti con sé stesso, su quali siano i veri motivi per questo passo. Ma non gli consiglierei mai di parlare di questo tema con i suoidi», ha scritto. February 16, 2021 Fareout nel ...

