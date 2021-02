Lazio-Sampdoria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di sabato 20 febbraio 2021) Lazio e Sampdoria si affrontano nel match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. I padroni di casa non possono sbagliare dopo la sconfitta contro l’Inter. Una mancata vittoria potrebbe infatti voler dire perdere dei punti importanti in ottica Europa. Non ha particolari pressione invece la Sampdoria, che staziona in decima posizione a debita distanza dalla zona retrocessione. Sabato 20 febbraio alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Sky Sport Serie A, ma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go per gli abbonati. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021)si affrontano nel match valevole per la ventitreesima giornata di. I padroni di casa non possono sbagliare dopo la sconfitta contro l’Inter. Una mancata vittoria potrebbe infatti voler dire perdere dei punti importanti in ottica Europa. Non ha particolari pressione invece la, che staziona in decima posizione a debita distanza dalla zona retrocessione. Sabato 20 febbraio alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv esu Sky SportA, ma sarà visibile anche insulla piattaforma Sky Go per gli abbonati. SportFace.

