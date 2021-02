La più grande fabbrica di batterie al litio per auto elettriche d’Europa (Di sabato 20 febbraio 2021) «Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta». Questa frase pronunciata da Mario Draghi nel suo discorso in Senato racchiude il senso di una politica che vuole – deve – andare in una direzione nuova, diversa dal passato. Che non può non tener conto del cambiamento climatico e non può più ignorare il crescente bisogno di una produzione industriale ecosostenibile. L’impegno per una transizione energetica che riduca drasticamente le emissioni è – deve essere – uno dei principali obiettivi dell’Italia a breve, medio e lungo termine. Tra gli investimenti più significativi che vanno in questa direzione c’è quello di Italvolt, società italiana, con base a Milano, che ha annunciato la realizzazione della più grande fabbrica per la produzione e lo stoccaggio di batterie a ioni di litio per veicoli elettrici di ... Leggi su linkiesta (Di sabato 20 febbraio 2021) «Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta». Questa frase pronunciata da Mario Draghi nel suo discorso in Senato racchiude il senso di una politica che vuole – deve – andare in una direzione nuova, diversa dal passato. Che non può non tener conto del cambiamento climatico e non può più ignorare il crescente bisogno di una produzione industriale ecosostenibile. L’impegno per una transizione energetica che riduca drasticamente le emissioni è – deve essere – uno dei principali obiettivi dell’Italia a breve, medio e lungo termine. Tra gli investimenti più significativi che vanno in questa direzione c’è quello di Italvolt, società italiana, con base a Milano, che ha annunciato la realizzazione della piùper la produzione e lo stoccaggio dia ioni diper veicoli elettrici di ...

GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - WeAreTennisITA : ??? 'È stata un’avventura, dopo tutti i rischi di questi mesi alla fine possiamo dire che questo è stato un grande t… - nzingaretti : Noi non abbiamo mai smesso di fare politiche giovanili, a dedicare luoghi, spazi e idee alla condizione dei giovani… - GiuseppePiu1 : RT @LicitraCarmela: @LeneLepre @ilariomaiolo @GiuseppePiu1 @Annroveda @Franca73686726 @Dani65Spini @nuvola1000 @MariaReginaDer7 @Mara556079… - Roby_Casty : RT @azzurroneve: Sì. Me lo ricorderò. Che i cuori grandi soffrono più degli altri. No. Non scorderò. Che i cuori grandi sanno amare. Sanno… -

Ultime Notizie dalla rete : più grande Nel mondo di Harry Potter: ecco come costruire il castello di Hogwarts ...quel nome è entrato nella sua memoria e ne è riuscito fuori al momento di battezzare il luogo più ... La cerimonia avviene nella Sala grande, cuore del castello dove si consumano i pasti e si celebrano ...

Domenico Zurlo La nave più bella del mondo compie 90 anni. Era il 22 febbraio ... 26 vele, lo scafo bianco e nero con fregi in oro, leghi e ottoni, la definizione di nave più bella ... Per il suo 90° compleanno, per via della pandemia, non ci sarà una grande festa: diversi video ...

Le 5 case più vincenti nella storia del Motomondiale - Motoblog Motoblog.it ...quel nome è entrato nella sua memoria e ne è riuscito fuori al momento di battezzare il luogo... La cerimonia avviene nella Sala, cuore del castello dove si consumano i pasti e si celebrano ...... 26 vele, lo scafo bianco e nero con fregi in oro, leghi e ottoni, la definizione di navebella ... Per il suo 90° compleanno, per via della pandemia, non ci sarà unafesta: diversi video ...