Il Genoa non muore mai: in dieci contro il Verona fa 2 - 2 al 94'! (Di domenica 21 febbraio 2021) Juric, che beffa. Il Genoa agguanta un clamoroso pareggio contro il Verona (2 - 2 il finale) al 49' della ripresa con Badelj, dopo una gara complicata e conclusa dai rossoblù con gli ultimi diciannove ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 febbraio 2021) Juric, che beffa. Ilagguanta un clamoroso pareggioil(2 - 2 il finale) al 49' della ripresa con Badelj, dopo una gara complicata e conclusa dai rossoblù con gli ultimi diciannove ...

GenoaCFC : Grinta e cuore. Questo Genoa non muore mai!! ??????? #GenoaVerona - o_DaWiD_o : @ador05 @tancredipalmeri Abbiamo capito che sei un analfabeta funzionale ma non c’era bisogno di dimostrarlo. Te lo… - alegenoatw : RT @Scomodo2063: #Genoa cmq non si è evidenziato abbastanza: abbiamo pareggiato in 10 contro 11, tenendo il campo come se non avessimo l'uo… - ma_liguori : RT @JackGrifo: #GenoaVerona che goduria per questo pareggio immeritato contro una bella squadra. Peccato per il poco fraseggio... #Rovella… - 011blaze : RT @vojvodismo: RT se hai fatto porta inviolata con il Genoa. Like se non hai perso contro il Genoa. -