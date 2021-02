Governo: Faraone, 'Di Battista pronto a entrare in Conte ter senza Renzi? che peccato…' (Di sabato 20 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 febbraio 2021) su Notizie.it.

Eljaco4 : @robi_livi @RenatoSouvarine @davidefaraone Però poi appoggi faraone che, con la sua combriccola, ha buttato giù un… - LiaPerrone : @Ste_Mazzu Tranne di essere Conte e di stare sulle scatole a una nullità politica, qual'è Matteo Italia svilente,ch… - adg284 : @f4f62 Se volessimo iniziare con le citazioni del suo capo, della MEB e di gente come Faraone che dice: signor Pres… - supercap81 : @foa_u @andruszka71 @valentinagnns Però scusi, la domanda era un'altra. Avete fatto cadere un governo perché il mes… - giusydevivo61 : RT @BlackOutTotale: 12/01 #Boschi: “Anche oggi polemiche su di me. #ItaliaViva ha chiesto al governo di prendere il MES, non di prendere @m… -