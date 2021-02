Festival di Sanremo si complica tutto | prove sospese | “Positivo al covid”

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 20 febbraio 2021) Le prove de Il Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, sono state sospese stamane, come riporta Davide Maggio. Ecco quello che è accaduto.

Le prove del Festival sospese

La produzione Rai, a quanto si apprende, ha sospeso le prove de Il Festival di Sanremo 2021. Uno degli orchestrali è risultato positivo al tampone per Covid-19. Come da protocollo – approvato dal Cts – chiunque prima di entrare al Teatro Ariston deve sottoporsi a test antigenici di terza generazione. Si tratterebbe di uno dei chitarristi dell'Orchestra, risultato positivo proprio in tale circostanza stamane.