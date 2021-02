Covid Friuli | 216 contagi e 8 morti | bollettino 20 febbraio

(Di sabato 20 febbraio 2021) Sono 216 ida coronavirus inVenezia Giulia oggi, 20, secondo ildella regione. Da ieri, registrati altri 8. I 216 casi su 5.783 tamponi molecolari determinano l’indice di positività del 3,74%. Sono inoltre 4.009 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 110 casi (2,74%). I decessi registrati sono 8 e i ricoveri nelle terapie intensive sono 60, mentre si riducono quelli in altri reparti (348). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.756, con la seguente suddivisione territoriale: 622 a Trieste, 1.371 a Udine, 583 a Pordenone e 180 a Gorizia. I totalmente guariti sono 59.796 e i clinicamente guariti 1.875, mentre calano le persone in isolamento, che oggi risultano ...

Iss, 85% casi da inizio pandemia in 10 regioni - L'85% dei casi diagnosticati in Italia da ... Otto regioni (Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, PA Bolzano, Umbria, Sardegna, Calabria e PA ...