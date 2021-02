Coppa Europa 2021: Tommaso Sala quarto nello slalom di Meiringen (Di sabato 20 febbraio 2021) Novità importanti dalle nevi di Meiringen. L’americano Benjamin Ritchie si è piazzato davanti a tutti nella disciplina slalom, gara valevole per la Coppa Europa 2021. Lo sciatore a stelle e strisce ha legittimato la sua leadership maturata già nella prima sezione, imponendosi con 78 centesimi di secondo sul norvegese Alexander Steen Olsen e 90 sul connazionale Jett Seymour. Lo sci nostrano non sfigura: Tommaso Sala è arrivato appena sotto al podio conquistando un quarto posto incoraggiante. Tommaso Sala quarta, a punti altri due italiani nella gara di Coppa Europa 2021 Buone notizie per lo sci italiano: nella giornata di oggi, infatti, Tommaso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Novità importanti dalle nevi di. L’americano Benjamin Ritchie si è piazzato davanti a tutti nella disciplina, gara valevole per la. Lo sciatore a stelle e strisce ha legittimato la sua leadership maturata già nella prima sezione, imponendosi con 78 centesimi di secondo sul norvegese Alexander Steen Olsen e 90 sul connazionale Jett Seymour. Lo sci nostrano non sfigura:è arrivato appena sotto al podio conquistando unposto incoraggiante.quarta, a punti altri due italiani nella gara diBuone notizie per lo sci italiano: nella giornata di oggi, infatti,...

fisritalia : È un' atleta pisana, vincitrice della medaglia di bronzo ?? alla Coppa Europa 2019 di #pattinaggio #artistico ed ogg… - VincenzoLombar1 : Se si parla di un ritorno di #Benitez, quella squadra che vinse coppa Italiae supercoppa,che arrivò in semifinale d… - ibleo58 : @TolliVincenzo Gattuso qualche giorno fa disse: La coppa Italia non è nostra priorità, credo anche l'Europa League… - il_piccolo : Sulle nevi della nostra regione si sfideranno 120 atleti, tra giovani in rampa di lancio e altri funamboli delle di… - Mukkieteiner : RT @IlFriuli: #SellaNevea, conto alla rovescia per la #CoppaEuropa. Dal 22 al 25 febbraio, attesi tutti i protagonisti del circuito di sci… -