Chick Corea | il jazz interrotto

(Di sabato 20 febbraio 2021) Andarsene col sorriso sulle labbra non è prerogativa comune. Andarsene col sorriso sulle labbra e facendo sorridere il resto del mondo è caratteristica più unica che rara. Armando Anthonydetto, come il batterista che fu compagno di Ella Fitzgerald, se n’è andato così, il 9 febbraio scorso, a settantanove anni, sconfitto da un tumore. Lasciando un messaggio che fa sorridere e, al contempo, inumidire gli occhi: «Voglio ringraziare tutti coloro che nel mio viaggio mi hanno aiutato a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

