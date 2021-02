Calcio, l’ex Cagliari Andrea Cossu è in gravi condizioni dopo un terribile incidente stradale (Di sabato 20 febbraio 2021) Una brutta notizia scuote il mondo del Calcio Cagliaritano ed italiano. Andrea Cossu, ex giocatore rossoblù ed anche della Nazionale (con la quale ha collezionato 2 presenze, ma nessuna rete) è in gravi condizioni dopo un terribile incidente automobilistico avvenuto oggi sulla strada statale 554 nei pressi di Selargius, in provincia proprio di Cagliari. Per l’ex centrocampista classe 1980, ora impegnato nello staff del club rossoblù nell’area scouting, le condizioni sarebbero gravi ma, fortunatamente, sarebbe escluso il pericolo per la vita. Le immagini dello schianto, tuttavia, sono spaventose, tanto che il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Una brutta notizia scuote il mondo deltano ed italiano., ex giocatore rossoblù ed anche della Nazionale (con la quale ha collezionato 2 presenze, ma nessuna rete) è inunautomobilistico avvenuto oggi sulla strada statale 554 nei pressi di Selargius, in provincia proprio di. Percentrocampista classe 1980, ora impegnato nello staff del club rossoblù nell’area scouting, lesarebberoma, fortunatamente, sarebbe escluso il pericolo per la vita. Le immagini dello schianto, tuttavia, sono spaventose, tanto che il trattoè rimasto chiuso al traffico ...

