Cagliari | dopo Semplici colloquio con Andreazzoli per il dopo Di Francesco

Il Cagliari cambia allenatore dopo la sconfitta di ieri contro il Torino. Di Francesco verso l'esonero dopo che nelle ultime 16 partite ha collezionato 11 sconfitte e 5 pareggi.. La decisione non è ancora ufficiale, ma l'attuale allenatore rossoblù è ormai a un passo dal dover lasciare il club (nonostante il rinnovo di contratto firmato il 24 gennaio scorso). Il primo nome sulla lista del Cagliari era quello di Leonardo Semplici, con i contatti avviati nelle scorse ore con l'ex Spal (che prima dovrà rescindere l'accordo ancora in essere con il club emiliano) per cercare un'intesa sul contratto e sullo staff tecnico. Intesa che però non è ancora stata trovata, sia dal lato economico sia da quello dello staff: la società vuole infatti tenere Calzona come ...

