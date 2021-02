Bere troppo caffè può provocare danni al cervello: cosa si rischia (Di sabato 20 febbraio 2021) Un nuovo studio di un gruppo di ricercatori di Basilea ha svelato che Bere troppo caffè rimpicciolisce il cervello: andiamo a scoprire perchè. Un team di ricercatori di Basilea, in Svizzera, ha rivelato tutti i danni che l’eccessivo consumo di caffè può causare al cervello. Infatti con troppa caffeina diminuisce il nostro livello di materia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Un nuovo studio di un gruppo di ricercatori di Basilea ha svelato cherimpicciolisce il: andiamo a scoprire perchè. Un team di ricercatori di Basilea, in Svizzera, ha rivelato tutti iche l’eccessivo consumo dipuò causare al. Infatti con troppa caffeina diminuisce il nostro livello di materia L'articolo proviene da Inews.it.

GermanoZanelli : RT @Agenzia_Italia: Bere troppo caffè può 'rimpiccolire' il cervello. Uno studio - GoldCosmo1 : @SkyTG24 Acqua ....Consumo ..Pagare per bere .. qualcosa di naturale.. Il servizio idrico come autostrada chi tro… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Bere troppo caffè può 'rimpiccolire' il cervello. Uno studio - Agenzia_Italia : Bere troppo caffè può 'rimpiccolire' il cervello. Uno studio - BingMadison : @ethanlupinfk oppure sarò debole come sempre e finirò a bere troppo e a ritrovarmi in qualche centro di cura -