Anna Falchi fa festa con la sua Lazio | senza veli | si copre con una sciarpa

(Di sabato 20 febbraio 2021)ha festeggiato la vittoria della suacon una foto: completamente nuda si è coperta solo con unaLa conduttrice è una tifosa speciale della. Una passione che non nasconde ormai da anni, e che in occasione dello scudetto della formazione capitolina del 2000 la portò a fare un L'articolo proviene da Leggilo.org.

Yeslife

Foto di Luciano Di Bacco roberta pedrelli con ceorgia viero foto di bacco (1) Gabriella Sassone per Dagospia In principio furono Sabrina Ferilli e, le due bombastiche e strafamose attrici, a fare il tifo per le loro squadre del cuore, Roma e Lazio, e a ...ROMA - La Lazio torna alla vittoria ed ecco di nuovo la foto della tifosa. Su Instagram, la modella e showgirl, ha festeggiato i tre punti contro la Sampdoria: " Un bel sorriso ci vuole dopo la vittoria della Lazio! In compagnia della mia immancabile sciarpetta!...Lazio-Sampdoria 1-0, Anna Falchi festeggia così su Instagram: "Solo io la mia sciarpetta, un bel sorriso dopo la vittoria" ...La bella show-girl ha il cuore biancoceleste e pure stavolta, dopo la vittoria della sua squadra contro la Samp, ha postato uno scatto sexy ...