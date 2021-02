Addio a Mauro Bellugi, aveva subito l’amputazione delle gambe dopo il Covid (Di sabato 20 febbraio 2021) Il suo nome era diventato noto a tutti lo scorso autunno. Mauro Bellugi, ex difensore dell’Inter, aveva avuto il Covid e, a causa di una complicanza, gli erano state amputate le gambe. La sua forza di ricominciare aveva commosso l’Italia. Bellugi è morto all’ospedale Niguarda di Milano dove era rimasto sempre ricoverato. Aveva 71 anni. Leggi su vanityfair (Di sabato 20 febbraio 2021) Il suo nome era diventato noto a tutti lo scorso autunno. Mauro Bellugi, ex difensore dell’Inter, aveva avuto il Covid e, a causa di una complicanza, gli erano state amputate le gambe. La sua forza di ricominciare aveva commosso l’Italia. Bellugi è morto all’ospedale Niguarda di Milano dove era rimasto sempre ricoverato. Aveva 71 anni.

Ettore_Rosato : Mauro #Bellugi è stato fuoriclasse in campo e guerriero nella vita. Il suo spirito battagliero ha trascinato l’Inte… - chetempochefa : “Bisogna essere d'esempio e, anche se è dura, non si può mollare. Il covid mi ha tolto anche la gamba con cui feci… - luciascarpelli : RT @ComunqueMilan: Addio, Mauro #Bellugi. E buon derby, da lassù. #MilanInter #DerbyDellaMadonnina - SirEdward2007 : RT @lucaserafini4: ?? Beati gli angeli che potranno continuare ad ascoltarti #MauroBellugi @Inter @_AltroPensiero_ - rogendanisalcon : RT @Ettore_Rosato: Mauro #Bellugi è stato fuoriclasse in campo e guerriero nella vita. Il suo spirito battagliero ha trascinato l’Inter e l… -