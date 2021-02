Votando contro, quei quindici ‘corazzieri’ M5s hanno dato a tutti un utile promemoria (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le contorsioni che i politici italiani sanno fare, verbalmente e fattualmente, al fine di giustificare sempre quello che fanno, sono famose in tutto il mondo. Come quella che abbiamo visto in questi giorni ad opera dei maggiorenti del Movimento 5 Stelle tramite la Piattaforma Rousseau quando, allo scopo di approvare o no – preventivamente e in privato – l’appoggio dei parlamentari “grillini” al nascente governo Draghi, è stata proposta agli iscritti del Movimento questa domanda: “Sei d’accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”. Il fatto che la domanda sia stata posta male l’hanno già detto in tanti e non occorre tornarci sopra. Quello che ora è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le contorsioni che i politici italiani sanno fare, verbalmente e fattualmente, al fine di giustificare sempre quello che fanno, sono famose in tutto il mondo. Come quella che abbiamo visto in questi giorni ad opera dei maggiorenti del Movimento 5 Stelle tramite la Piattaforma Rousseau quando, allo scopo di approvare o no – preventivamente e in privato – l’appoggio dei parlamentari “grillini” al nascente governo Draghi, è stata proposta agli iscritti del Movimento questa domanda: “Sei d’accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”. Il fatto che la domanda sia stata posta male l’già detto in tanti e non occorre tornarci sopra. Quello che ora è ...

you_trend : I 15 senatori M5S che hanno votato in dissenso rispetto al proprio gruppo, votando contro la fiducia a #Draghi, son… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: I quindici 'corazzieri' M5s votando contro hanno dato a tutti un utile promemoria [LEGGI] @SerioPolitologo su #fiduciadrag… - ilfattoblog : I quindici 'corazzieri' M5s votando contro hanno dato a tutti un utile promemoria [LEGGI] @SerioPolitologo su… - Necxiuspuntodue : Stima per i #5s che non sono andati contro se stessi e 4milioni di elettori del m5s(rapporto in scala sul voto sull… - vaigero : @OharaPina @soniabetz1 @NicolaMorra63 @ElioLannutti @beppe_grillo Non hanno rispettato il voto degli eletti e sapev… -