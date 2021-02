“Uso esclusivamente pubblico” per l’ex Palazzo di Giustizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) di Erika Noschese “Uso esclusivamente pubblico”. Il consiglio comunale mette la parola fine alle polemiche di questi giorni circa la nuova destinazione d’uso dell’ex Palazzo di Giustizia. Alcuni consiglieri avevano chiesto di approvare una delibera ad hoc per destinare alla cittadinanza il Palazzaccio, consentendo all’amministrazione comunale di avere potere decisionale sulla nuova destinazione d’uso. Delibera che non è possibile approvare in quanto “assimilabile ad un’espropriazione con il rischio di esporre l’Ente dal punto di vista finanziario”, come ha spiegato la consigliera Sara Petrone, presidente della commissione Urbanistica L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 19 febbraio 2021) di Erika Noschese “Uso”. Il consiglio comunale mette la parola fine alle polemiche di questi giorni circa la nuova destinazione d’uso deldi. Alcuni consiglieri avevano chiesto di approvare una delibera ad hoc per destinare alla cittadinanza il Palazzaccio, consentendo all’amministrazione comunale di avere potere decisionale sulla nuova destinazione d’uso. Delibera che non è possibile approvare in quanto “assimilabile ad un’espropriazione con il rischio di esporre l’Ente dal punto di vista finanziario”, come ha spiegato la consigliera Sara Petrone, presidente della commissione Urbanistica L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

PinoJazzing : @zamorano189189 @Pietro_Otto Non sono ne medico ne virologo, uso esclusivamente il senso critico informandomi e asc… - alfredoferrante : Mi sono capitati non pochi esercenti che non sono ancora attrezzati per registrare i pagamenti con carta per la lot… - Maxpostkeyn : @ChimicoScettico Una domanda: l'ivermectina per uso veterinario è assumibile dall'uomo, nel senso, è la stessa mole… - orloch314 : @Entreri41 @jabbaTM Sono più comodeeeehhhhh. Io ho solo una carta di credito (contactless purtroppo) che è ricarica… - Rospo_85 : @lifeonmark Ammetto che la uso spesso ma solo ed esclusivamente per scherzo quando parlo con amici intimi. A volte… -

Ultime Notizie dalla rete : Uso esclusivamente Impianti di riscaldamento: ecco quando si ottiene il bonus Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate". Cosa vuol ...

Da fine marzo i nuovi buoni spesa ma è già tempo di fare le domande Le prossime richieste dei buoni possono essere presentate dal primo al 15 marzo, esclusivamente on ... beni di prima necessità come prodotti per igiene personale e cura della casa, combustibili per uso ...

Coltivazione cannabis uso personale: ultime sentenze La Legge per Tutti Montecucco, lavori in corso: “Qui il primo campo giochi inclusivo” Non uno spazio a uso esclusivo dei piccoli in sedia a rotelle o con difficoltà motorie, ma un luogo studiato per integrare il tempo libero dei bimbi portatori di handicap insieme a tutti gli altri. Na ...

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicatialla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari adresidenziale ed assimilate". Cosa vuol ...Le prossime richieste dei buoni possono essere presentate dal primo al 15 marzo,on ... beni di prima necessità come prodotti per igiene personale e cura della casa, combustibili per...Non uno spazio a uso esclusivo dei piccoli in sedia a rotelle o con difficoltà motorie, ma un luogo studiato per integrare il tempo libero dei bimbi portatori di handicap insieme a tutti gli altri. Na ...