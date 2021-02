Trieste. Scoccimarro: entro fine 2021 Piano rifiuti solidi urbani (Di sabato 20 febbraio 2021) “entro la fine dell’anno il Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani verrà approvato”. Lo ha assicurato l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, intervenendo ai lavori della IV Commissione del Consiglio regionale. “Il Piano – ha aggiunto – è già stato predisposto e dovrebbe essere adottato dalla Giunta regionale entro il mese di marzo; seguiranno i successivi passaggi burocratici e amministrativi, la consultazione pubblica e l’approvazione nell’Aula consiliare, che sarà seguita dal decreto del Presidente”. Il Piano precedente era stato approvato il 31 dicembre del 2012. Nell’occasione odierna, dalla relazione dell’assessore e dagli interventi dei tecnici della Direzione centrale ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 20 febbraio 2021) “ladell’anno ilregionale di gestione deiverrà approvato”. Lo ha assicurato l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio, intervenendo ai lavori della IV Commissione del Consiglio regionale. “Il– ha aggiunto – è già stato predisposto e dovrebbe essere adottato dalla Giunta regionaleil mese di marzo; seguiranno i successivi passaggi burocratici e amministrativi, la consultazione pubblica e l’approvazione nell’Aula consiliare, che sarà seguita dal decreto del Presidente”. Ilprecedente era stato approvato il 31 dicembre del 2012. Nell’occasione odierna, dalla relazione dell’assessore e dagli interventi dei tecnici della Direzione centrale ...

