Tre criminali informatici sono accusati di aver rubato 1,3 miliardi per la Corea del Nord (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tre funzionari dell'intelligence NordCoreana accusati ricercati dall'Fbi (immagine: Gabriele Porro/Wired Italia)Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha accusato tre funzionari dell'intelligence NordCoreana di essere collegati al gruppo di cyber criminali Lazarus e di ave avuto un ruolo attivo in numerosi attacchi informatici, tra cui il furto ai danni di diverse organizzazioni in tutto il mondo, per l'ammontare di 1,3 miliardi di dollari tra denaro e criptovalute. I tre sono ora ricercati dall'Fbi. La giustizia statunitense ha accusato per la prima volta Jon Chang Hyok di 31 anni e Kim Il (27), mentre per il 36enne Park Jin Hyok, sono state estese le accuse già a suo carico da una precedente sentenza del ...

