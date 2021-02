Traffico Roma del 19-02-2021 ore 08:30 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Luceverde Roma mentre avanti dalla redazione incidente sul Raccordo Anulare Attenzione ci sono code in carreggiata esterna tra l’uscita Montespaccato lo svincolo Aurelia sempre sul raccordo cose per Traffico ancora in carreggiata esterna dal bivio con la Roma Fiumicino all’uscita Ostia Acilia in carreggiata interna brevi code dall’appia all’uscita Ardeatina code sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale in direzione incolonnamenti tra lo svincolo via delle Valli Conca d’Oro all’uscita però Li Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico la polizia locale Cisliano un incidente in via delle Vigne all’altezza di via Lanfranco Maroi Ci sono code nelle due direzioni incidente di San Zeno a Settecamini via rubellia con code soprattutto verso la Tiburtina disagi in via di Torrevecchia per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Luceverdementre avanti dalla redazione incidente sul Raccordo Anulare Attenzione ci sono code in carreggiata esterna tra l’uscita Montespaccato lo svincolo Aurelia sempre sul raccordo cose perancora in carreggiata esterna dal bivio con laFiumicino all’uscita Ostia Acilia in carreggiata interna brevi code dall’appia all’uscita Ardeatina code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale in direzione incolonnamenti tra lo svincolo via delle Valli Conca d’Oro all’uscita però Li Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico la polizia locale Cisliano un incidente in via delle Vigne all’altezza di via Lanfranco Maroi Ci sono code nelle due direzioni incidente di San Zeno a Settecamini via rubellia con code soprattutto verso la Tiburtina disagi in via di Torrevecchia per ...

