Prada Cup oggi | Luna Rossa-Ineos | orari 20 febbraio | tv | programma | streaming

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il conto alla rovescia sta per finire:torna in acqua nella notte italiana per affrontare gara-5 e gara-6 della Finale diCup 2021 controTeam UK. Italiani e britannici si sfidano in una serie al meglio delle 13 regate (vince il primo team che raggiunge quota 7 punti) con l’obiettivo di aggiudicarsi le Challenger Series ed il diritto di affrontare il defender Emirates Team New Zealand nell’America’s Cup 2021. Il TeamPirelli, capitanato a terra dallo skipper Max Sirena, è reduce da una striscia di otto vittorie consecutive e si trova sul punteggio di 4-0 nella serie contro Ben Ainslie e compagni. Le regate n.5 e n.6 della Finale diCup traTeam UK, previste stanotte a partire dalle ...

...non è rimasto indifferente e oggi attraverso una storia postata su Instagram ha replicato con un messaggio di incoraggiamento per Luna Rossa che questa notte affronterà una nuova sfida in. ...MARINA DI CARRARA " Quattro vittorie su quattro, finora, per Luna Rossa nella finale di(la gara che determinerà lo sfidante del detentore della Coppa America, Team New Zealand) contro i temibili inglesi di Ineos Uk. Un avvio "col botto", che per molti è stato una sorpresa ...Il conto alla rovescia sta per finire: Luna Rossa torna in acqua nella notte italiana per affrontare gara-5 e gara-6 della Finale di Prada Cup 2021 contro Ineos Team UK. Italiani e britannici si sfida ...La finale della Prada Cup 2021 ripartira sabato 20 febbraio alle 4 ora italiana. La vela italiana ha dominato i primi due giorni di regata ed ...