Ookla e Speedtest tirano le somme | ecco gli operatori più veloci in Italia

L'azienda guidata da Jeffrey Hedberg ha ricevuto, infatti, daloAward "per aver fornito la più elevata velocità di rete mobile anche nel terzo e quarto trimestre 2020". In ...L'azienda guidata da Jeffrey Hedberg ha ricevuto, infatti, dail premio 'Award' per aver fornito la piu' elevata velocita' di rete mobile anche nel terzo e quarto trimestre 2020. In ...19 febbraio 2021 - WINDTRE si conferma l’operatore mobile più veloce d’Italia secondo Ookla, la società leader globale nelle applicazioni di testing e nella data analysis per le reti fisse e mobili, c ...WindTre è l'operatore telefonico italiano capace di garantire le più elevate velocità di trasmissione dei dati su rete mobile. È quanto emerge dall'ultimo report di Ookla relativo al periodo del terzo ...