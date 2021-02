Negoziante uccisa a coltellate in centro a Genova, si cerca l'ex compagno (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Una donna è stata uccisa in via Colombo, in pieno centro di Genova, nel negozio di calzature dove lavorava. La donna, a quanto si apprende, è deceduta dopo aver ricevuto alcune coltellate. Sul posto 118 e polizia. Si chiamava Clara Ceccarelli ed aveva 70 anni la donna uccisa nel tardo pomeriggio, nel negozio di calzature di cui era titolare. Ancora al vaglio le ipotesi dietro l'aggressione fatale. La donna è stata trovata agonizzante, con almeno due ferite d'arma da taglio, una al collo e una all'addome. La polizia sta cercando di rintracciare l'ex compagno di Clara Ceccarelli. Al momento dell'omicidio, a quanto si apprende, non c'erano clienti nel locale. La polizia sta raccogliendo testimonianze di chi conosceva la donna o si trovava nei pressi del ... Leggi su agi (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Una donna è statain via Colombo, in pienodi, nel negozio di calzature dove lavorava. La donna, a quanto si apprende, è deceduta dopo aver ricevuto alcune. Sul posto 118 e polizia. Si chiamava Clara Ceccarelli ed aveva 70 anni la donnanel tardo pomeriggio, nel negozio di calzature di cui era titolare. Ancora al vaglio le ipotesi dietro l'aggressione fatale. La donna è stata trovata agonizzante, con almeno due ferite d'arma da taglio, una al collo e una all'addome. La polizia stando di rintracciare l'exdi Clara Ceccarelli. Al momento dell'omicidio, a quanto si apprende, non c'erano clienti nel locale. La polizia sta raccogliendo testimonianze di chi conosceva la donna o si trovava nei pressi del ...

