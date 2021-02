“Music” | il film di Sia arriva in Italia dopo le critiche | le scuse e le nomination ai Golden Globe

Leggi su iodonna

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La colonna sonora diè uscita il 12 febbraio; ilsarà invece disponibile dal 22 al 28 febbraio on demand suil.it. Ma il debutto come regista e sceneggiatrice di Sia, cantante e artista australiana, nonsull’onda del plauso, piuttosto della polemica, dell’anatema, della voglia di fare a pezzi la pellicola (esistesse ancora). Il motivo starebbe nella rappresentazione stereotipata di(Maddie Ziegler), protagonista adolescente che soffre del disturbo dello spettro autistico non verbale. X Non fosse peròta una candidatura aiper Kate Hudson (la sorella inetta di, Zu) e per il, è molto probabile che i toni non avrebbero ...