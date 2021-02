MotoGP | Honda LCR presenta Alex Marquez per il 2021

(Di venerdì 19 febbraio 2021)LCR hato la prima delle due RC213V che parteciperanno alla stagionedella. A differenza delle altre formazioni, la compagine monegasca ha mostrato solo uno dei piloti. Lo spagnolo, nuovo acquisto della compagine monegasca, dividerà il box con il confermato Takaaki Nakagami, pronto a mostrare la propria livrea nella giornata di domani. Il fratello di Marc lascia la formazione ufficiale per un’inedita sfida con la squadra di Lucio Cecchinello, una delle migliori tra le private nello scorso anno. L’iberico si prepara per la seconda stagione nella classe regina del Motomondiale dopo aver raccolto due podi ed il quattordicesimo posto finale. Il nativo di Cervera, ha affermato alla stampa durante lazione ufficiale: “Voglio ...

