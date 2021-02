Masterchef, tutti in lacrime per Jia Bi. Fuori anche Eduard. In sei verso la finale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono sei gli aspiranti chef che hanno diritto di vedere la finale da vicino: Aquila (il primo a salvarsi allo skill test), Irene, Azzurra, Monir, Antonio e Federica. Fuori Jia Bi all’Invention Test ed Eduard allo Skill test. anche se per Eduard Lora Alcantara, 29 anni da Verona, le cose all’inizio invece si erano messe molto bene.La tenerezza di Jia Bi Ge resta fino in fondo, soprattutto quando ammette candidamente di essersi preparata un discorso per l’uscita da Masterchef. Perché alla fine essere arrivata tra i migliori 8, per lei, nella vita a Bari traduttrice, è già stato un grande successo. L’aveva detto a inizio serata, durante la Mistery. Poi al momento dei saluti, ha commosso tutti. “Hai portato in questa cucina - le ha detto chef Cannavacciuolo - tutta la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono sei gli aspiranti chef che hanno diritto di vedere lada vicino: Aquila (il primo a salvarsi allo skill test), Irene, Azzurra, Monir, Antonio e Federica.Jia Bi all’Invention Test edallo Skill test.se perLora Alcantara, 29 anni da Verona, le cose all’inizio invece si erano messe molto bene.La tenerezza di Jia Bi Ge resta fino in fondo, soprattutto quando ammette candidamente di essersi preparata un discorso per l’uscita da. Perché alla fine essere arrivata tra i migliori 8, per lei, nella vita a Bari traduttrice, è già stato un grande successo. L’aveva detto a inizio serata, durante la Mistery. Poi al momento dei saluti, ha commosso. “Hai portato in questa cucina - le ha detto chef Cannavacciuolo - tutta la ...

