M5S, espulsi pure i deputati anti-Draghi. Lannutti annuncia ricorso: "Metodi da dittatura" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Caos nel M5S, ormai condannato alla scissione, espulsi pure i deputati che hanno votato contro il governo Draghi e Lannutti parla di Metodi da dittatura. "Come già avvenuto al Senato, anche i portavoce del Movimento 5 Stelle che nel voto di fiducia alla Camera si sono espressi diversamente dal gruppo parlamentare verranno espulsi". E' l'annuncio di Vito Crimi, reggente dei 5 Stelle (che intanto però su Rousseau hanno votato sì al direttivo a cinque al posto del capo politico). Dal canto suo, come ha blindato Crimi dicendo che ora non è il momento di dar retta al voto degli iscritti, il garante Beppe Grillo richiama all'unità in nome della rivoluzione "green" pur di serrare i ranghi. Ma decine di parlamentari ormai sono in fuga dal ...

