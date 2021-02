Live non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti puntata domenica 21 febbraio 2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come ogni venerdì, il caffeuccio preso in compagnia di Barbara d’Urso e di Pomeriggio 5 ci porta le anticipazioni e gli ospiti che ci saranno nella puntata di Live non è la d’Urso di domenica 21 febbraio 2021. Chi ci sarà nel salotto della domenica sera in uno dei programmi di punta di Canale 5? Scopriamolo insieme! Live non è la d’Urso: gli ospiti del 21 febbraio Nella puntata di Live non è la d’Urso tra gli ospiti ci sarà Maria Teresa Ruta, direttamente dal GF Vip 5 e dalla puntata di Verissimo di domani, che affronterà le cinque agguerrite sfere insieme ai suoi ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come ogni venerdì, il caffeuccio preso in compagnia di Barbarae di Pomeriggio 5 ci porta lee gliche ci saranno nelladinon è ladi21. Chi ci sarà nel salotto dellasera in uno dei programmi di punta di Canale 5? Scopriamolo insieme!non è la: glidel 21Nelladinon è latra glici sarà Maria Teresa Ruta, direttamente dal GF Vip 5 e dalladi Verissimo di domani, che affronterà le cinque agguerrite sfere insieme ai suoi ...

USConsMilan : Grazie a @WMckennie e @juventusfc per l'ottimo videomessaggio che invita tutti a conoscere di più sul… - IlContiAndrea : #MariaDeFilippi “Gaia non penso che vada a Sanremo con lo spirito di piazzarsi chissà dove, ma con la voglia di can… - Link4Universe : IN LIVE ora siete quasi 25.000 insieme su twitch <3 Non perdetevi questo storico momento! - harrysenough : @svnflowwer hanno fatto una live ot7 questa mattina e ora mancano già un sacco aiuto non possiamo andare avanti così ?? - MarcoSanavia1 : In un futuro orwelliano, al GF verranno inviati personaggi scelti dal GF stesso anche contro la loro volontà e cond… -