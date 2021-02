Lega Serie A | il 26 febbraio l’assemblea | si discuterà anche dei diritti tv

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra una settimana, venerdì 26alle ore 11:30, a Palazzo Parigi (Milano) andrà in scenadelladiA. All’ordine di giorno tra le varie tematiche si tratteràdelle trattative private per iaudiovisivi del campionato diA del prossimo triennio. Inoltre sidell’elezione di un consigliere diindipendente e di un componente supplente del Collegio dei Revisori e la nomina di due membri dell’organismo di vigilanza. SportFace.

Il 26 febbraio torna a riunirsi l'Assemblea di Serie A: in ballo la questione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021/2024. La precedente riunione era saltata per la mancanza del quorum, nove società non si erano infatti collegate, ... La Lega, preso atto che il 21 febbraio 2021 è prevista la disputa della gara Casertana-Avellino, programmata allo Stadio "Partenio-Lombardi" di Avellino e preso atto che la società Casertana F.C.