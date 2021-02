Lavori forzati in Cina, il pugno duro della Commissione Ue (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ieri il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha presentato la nuova politica commerciale dell’Unione europea “aperta, sostenibile e assertiva” nel contesto degli sforzi dei 27 di raggiungere una “autonomia strategica aperta”. Il numero due dell’esecutivo ha dichiarato che “promuovere il commercio sostenibile significa anche rafforzare la nostra difesa dei diritti dei lavoratori, attraverso lo sviluppo di una legislazione in materia di due diligence, compresa un’azione decisa per combattere il lavoro forzato”. Il titolare del portafoglio Commercio ha poi spiegato che “le imprese europee saranno obbligate a fare una due diligence per assicurarsi che non si stanno procurando merci o servizi che sono prodotti con violazioni ambientali o dei diritti umani sostanziali, cosa che include il lavoro forzato”. E ancora: “Stiamo ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ieri il vicepresidente esecutivoeuropea Valdis Dombrovskis ha presentato la nuova politica commerciale dell’Unione europea “aperta, sostenibile e assertiva” nel contesto degli sforzi dei 27 di raggiungere una “autonomia strategica aperta”. Il numero due dell’esecutivo ha dichiarato che “promuovere il commercio sostenibile significa anche rafforzare la nostra difesa dei diritti dei lavoratori, attraverso lo sviluppo di una legislazione in materia di due diligence, compresa un’azione decisa per combattere il lavoro forzato”. Il titolare del portafoglio Commercio ha poi spiegato che “le imprese europee saranno obbligate a fare una due diligence per assicurarsi che non si stanno procurando merci o servizi che sono prodotti con violazioni ambientali o dei diritti umani sostanziali, cosa che include il lavoro forzato”. E ancora: “Stiamo ...

Roxy21Mi : @giuliocavalli lavori forzati in miniera almeno un anno - JMorfasso : @LaStampa Meglio 150 anni di lavori forzati - lubu63 : @umanesimo Sapevo che l'avevano condannato, ma non ai lavori forzati ?? - Antonio89704611 : @cippiriddu Gabigol...chi lo ha preso meriterebbe i lavori forzati a vita a pane e acqua - robertobraccin1 : @tatanka_h Come sempre giornalisti tappetini. Ai lavori forzati vi manderei, incapaci, vergognatevi. -

Ultime Notizie dalla rete : Lavori forzati Covid, dopo la guerra sconfigge anche il virus - il Resto del Carlino il Resto del Carlino Serafini (Snals): no a recuperi forzati, docenti e alunni non hanno perso tempo Non possiamo non apprezzare il discorso di Draghi per la visione di insieme dei problemi della società e dell’economia ...

Galleria dell'Accedemia chiusa, ma continuano i lavori: nuovo collegamento col dipartimento degli Strumenti Musicali La Galleria dell’Accademia di Firenze è chiusa ma dietro le quinte proseguono i cantieri. Il 22 febbraio 2021 partiranno i lavori per l’apertura di una porta che metterà in comunicazione gli ambienti ...

Non possiamo non apprezzare il discorso di Draghi per la visione di insieme dei problemi della società e dell’economia ...La Galleria dell’Accademia di Firenze è chiusa ma dietro le quinte proseguono i cantieri. Il 22 febbraio 2021 partiranno i lavori per l’apertura di una porta che metterà in comunicazione gli ambienti ...