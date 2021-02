Iss, “Rafforzare le misure”. Preoccupano le varianti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Emergenza coronavirus, la conferenza stampa dell’Iss: “Per quanto riguarda l’età, c’è una leggera ricrescita tra i più giovani”. Nel pomeriggio del 19 febbraio l’Iss ha presentato in conferenza stampa i dati del monitoraggio settimanale facendo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia. CoronavirusEmergenza coronavirus in Italia, la conferenza stampa dell’Iss: “Rafforzare le misure” “Il quadro epidemiologico mostra una circolazione in tutti i Paesi europei, quindi l’Italia è parte di un quadro generale. Il nostro Paese è in una situazione stabile ma con una leggera ricrescita. Questa epidemia è soggetta ad ondate o possibili ondate. Dal punto di vista della incidenza, ci sono tendenze alla ricrescita in molte Regioni. In alcuni casi è consistente. Il quadro è leggermente mutato questa settimana. Per quanto riguarda l’età, c’è una ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Emergenza coronavirus, la conferenza stampa dell’Iss: “Per quanto riguarda l’età, c’è una leggera ricrescita tra i più giovani”. Nel pomeriggio del 19 febbraio l’Iss ha presentato in conferenza stampa i dati del monitoraggio settimanale facendo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia. CoronavirusEmergenza coronavirus in Italia, la conferenza stampa dell’Iss: “le” “Il quadro epidemiologico mostra una circolazione in tutti i Paesi europei, quindi l’Italia è parte di un quadro generale. Il nostro Paese è in una situazione stabile ma con una leggera ricrescita. Questa epidemia è soggetta ad ondate o possibili ondate. Dal punto di vista della incidenza, ci sono tendenze alla ricrescita in molte Regioni. In alcuni casi è consistente. Il quadro è leggermente mutato questa settimana. Per quanto riguarda l’età, c’è una ...

