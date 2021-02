Infortunio Marchizza | esce in barella Le sue condizioni

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Riccardonon ce la fa ed è costretto a lasciare il campo in Fiorentina-Spezia: ecco ledel difensore dei liguri Brutto colpo per Riccardoche non ria restare in campo dopo un contrasto con Kouame: il difensore di Italiano è costretto al cambio. Dopo un constrasto aereo con Kouame rimane a terra. Botta alla nuca che richiede l’immediato intervento dalla panchina dei medici sociali dello Spezia. Il calciatorein, Italiano costretto al cambio, entra Ramos. Leggi su Calcionews24.com