Il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla, Fedriga: "la guardia è alta" (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla anche la prossima settimana. Si confermano dunque le attese della Regione, che ieri aveva ipotizzato nessun cambiamento di 'colore'. "Il miglioramento del quadro pandemico – ha osservato il governatore Massimiliano Fedriga – testimoniato dalla riduzione dell'indice Rt e delle ospedalizzazioni sia in area intensiva che negli altri reparti, ha portato alla conferma della zona gialla per il Fvg". "L'importante ora – ha aggiunto – è mantenere alta l'attenzione per evitare che la curva dei contagi possa subire nuove impennate". Per le regioni che rientrano in questa fascia di rischio sono consentiti, tra le altre cose, gli spostamenti tra comuni all'interno della ...

