I droni tracciano la rotta del futuro

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La startup Now usaper piantare alberi (foto Pixabay)* di Claudio Santoianni, Marketing & Corporale Affairs Director Italy di Nokia Il 21esimo secolo è stato testimone di una serie di tecnologie dirompenti che non solo hanno avuto un impatto profondo, ma hanno aperto la strada a ulteriori innovazioni. I veicoli aerei senza equipaggio (UAV – Unmanned Aerial Vehicles) figurano in cima alla lista. La crescente diffusione deiin pressoché ogni ambito applicativo di consumo, commerciale e civile è sbalorditiva. Se una volta era percepita come una piattaforma più adatta a scopi militari, istanno ora sempre più svolgendo una pletora di ruoli in molteplici settori. Da risposta alle catastrofi, ricerca e salvataggio, supporto alle forze dell’ordine, rilevamento di campi petroliferi e di gas, all’estrazione mineraria, ...