I Care a Lot | la recensione | Rosamund Pike e Peter Dinlkage fanno a gara di malvagità

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ladi Ia Lot:strepitosi nel ruolo di due mostri chedi sociopatia in un sistema che premia il più aggressivo; dal 19 febbraio su Amazon Prime Video. Ladi Ia Lot non può che cominciare con la prima frase del film disponibile su Amazon Prime Video, pronunciata dalla sua sublime protagonista: "Credete di essere delle brave persone, non lo siete". Senza nemmeno provare a mettere un punto interrogativo e illuderci facendo una domanda retorica, Marla Grayson () ci sbatte in faccia la realtà. Il mondo si divide in leoni e agnelli. E lei è una fottuta leonessa. Parole sue. Descrivendo il proprio lavoro ...

"I am a fucking lioness", dice Marla Grayson al termine del monologo (molto primi anni Duemila, e un po' Adam McKay ) che apre I. Le leonesse si distinguono dai leoni per non avere la criniera: eppure i capelli di Marla, in questo film, sono importantissimi. Sono la prima cosa che vediamo di lei, inquadrata in primo ...è un thriller astuto, girato - e scritto - con quel genere di eleganza che non eccede, ma sa mantenersi coerente, ha un obiettivo e lo persegue. Dalla parte del regista e sceneggiatore, ...La recensione di I Care a Lot: Rosamund Pike e Peter Dinlkage strepitosi nel ruolo di due mostri che fanno a gara di sociopatia in un sistema che premia il più aggressivo; dal 19 febbraio su Amazon Pr ...Arriva in streaming su Amazon Prime Video dal 19 febbraio un thriller venato di umorismo nero e satira sociale divertente e sorprendente. Oltre a Pike (nominata al Golden Globe) e Dinklage, nel cast c ...